Natale alla Stazione, “quest’anno a Messina c’è un po’ più di magia” VIDEO

Animazione, laboratori e merenda per bambini: l'evento al binario 1 della Marittima continua nel pomeriggio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono diventati piccoli chef e hanno realizzato lavoretti ispirati alla fiaba “Alice nel paese delle meraviglie”. L’evento al binario 1 della Stazione Marittima di Messina ha coinvolto tanti bambini nella mattinata. E proseguirà nel pomeriggio con una merenda speciale alle ore 17.00.

Animazione, laboratori e merenda

Animazione e laboratori hanno intrattenuto i piccoli e reso felici anche i genitori. “Mi sto divertendo un mondo”, dice il piccolo Giorgio con il cappello da chef. “Ho decorato un dolce ed è venuto talmente bene che non ho resistito e l’ho mangiato subito”, aggiunge il bambino. Uno dei tanti ad aver partecipato alle attività proposte dagli educatori di Messina Social City nella mattinata.

“Quest’anno a Messina c’è un po’ più di magia”

“Quest’anno a Messina c’è un po’ più di magia“, racconta una mamma di due bambini. “Abbiamo fatto anche un giro nelle ville e nell’isola pedonale, ora il viale è più sicuro per passeggiare con i piccoli. Era ora che Messina diventasse una città più a misura di bambino“, conclude la mamma entusiasta.

L’evento giunto alla IV edizione

L’evento “Natale alla Stazione. Cultura e sweet food al binario 1″ è stato promosso, per il quarto anno consecutivo, dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla cultura, in collaborazione con Rfi, Fondazione FS, Messina Social City, Associazione Cuochi Messina, ITS Albatros e NonsoloCibus.

Alla Stazione Marittima fino alle 19

Quest’anno l’ambientazione è cambiata rispetto alle precedenti edizioni e l’evento si svolge nell’androne della Stazione Marittima di Messina. L’evento, che si concluderà stasera alle 19, è ispirato al fantastico mondo di Alice nel paese delle meraviglie.