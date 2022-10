Messina. De Leo: "A Palermo la prima battaglia sarà sul caro bollette" VIDEO - Tempostretto

Le prime dichiarazioni del consigliere comunale, al quale spetterà un seggio all'Ars

Intervista di Marco Olivieri

MESSINA – Prime dichiarazioni del consigliere comunale Alessandro De Leo, a cui spetterà un posto all’Ars secondo l’esito della rivisitazione dei verbali eseguita dall’Ufficio Circoscrizionale centrale presso il Tribunale di Messina. “A differenza di altri non abbiamo festeggiato – dice De Leo ai nostri microfoni – ma abbiamo aspettato l’esito finale. Ringrazio il giudice Bonfiglio e tutti i suoi collaboratori per il lavoro svolto. Questa è una vittoria importante, espressione della volontà dei messinesi. Darò il massimo per rappresentare la città e la provincia a Palermo. Una battaglia sarà quella del caro-bolletta perché la la nostra Isola ha diritto ad avere uno sconto”. Su De Luca: “Ho sposato il progetto del 2020 e nella nostra campagna elettorale abbiamo portato i fatti, raccontando quanto realizzato a Messina. Adesso siamo all’opposizione ma nei prossimi anni amministreremo anche la Sicilia”.