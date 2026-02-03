Alfa annuncia nuova data in Sicilia: il 5 settembre al Teatro Antico di Taormina

Raddoppiano le date estive in Sicilia per il giovane cantautore genovese

Alfa raddoppia le date estive in Sicilia e annuncia un nuovo appuntamento il 5 settembre al Teatro Antico di Taormina. L’evento è realizzato grazie alla co-organizzazione tra Giuseppe Rapisarda Management, Agave Spettacoli e Fondazione Taormina, in collaborazione con il Comune di Taormina. Biglietti già disponibili online su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Alfa sarà in Sicilia anche il 31 luglio al Velodromo Borsellino di Palermo.

Dopo il successo ottenuto nel 2025 Alfa è pronto a riportare la sua musica dal vivo in giro per l’Italia la prossima estate. Il 2025 è stato per lui un anno straordinario, segnato da un susseguirsi di traguardi che hanno confermato il suo ruolo tra i protagonisti della nuova scena cantautorale italiana: un tour estivo seguitissimo, un tour europeo tutto esaurito che ha portato la sua musica oltre i confini nazionali e un tour nei palazzetti completamente sold out, testimonianza di un successo in continua crescita.



Dopo un anno ricco di successi, il giovane cantautore genovese annuncia oggi le prime date del suo tour estivo 2026: una nuova serie di concerti che si preannuncia come un’esplosione di energia, emozioni e partecipazione, e che promette di far vibrare i cuori dei fan con il sound unico e l’intensità che da sempre lo contraddistinguono.