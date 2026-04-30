Alì Terme. Lo “sfiduciato” Micalizzi ci riprova e si trova contro il suo ex assessore Triolo

Il centro termale al voto dopo la fase di commissariamento. Sfida tra avvocati per la poltrona di sindaco dei prossimi 5 anni

ALI’ TERME – Sfida a due per la guida di Alì Terme post commissariamento. E ci riprova l’avvocato Tommaso Micalizzi, eletto nel 2023 ma impallinato circa a metà mandato dal voto di sfiducia del Consiglio comunale. Il 22 novembre 2025, infatti, l’Aula ha approvato una mozione contro di lui, con sei voti favorevoli di ex membri della maggioranza e consiglieri di minoranza. Micalizzi non si è perso d’animo, ha ricostruito una compagina politica e adesso è pronto alla nuova sfida elettorale. Ironia della sorte, a tentare di sbarrargli la strada ci sarà uno dei suoi ex assessori, Alessandro Triolo, anche lui avvocato.

“La mia candidatura a sindaco di Alì Terme – ha spiegato ieri dopo la presentazione della lista che lo sostiene – nasce dalla volontà di fornire nuova linfa alla comunità in cui sono nato e cresciuto. Determinati a fornire una valida alternativa al nostro paese, abbiamo scelto di affidare al nome della lista il principio ispiratore della nostra azione amministrativa: “Alì Terme prima di tutto”. Vogliamo perseguire il bene collettivo, mettendo da parte le logiche politiche che hanno condizionato lo sviluppo del nostro paese da molti anni, con impegno, passione, dedizione e senza alcun personalismo”. Questa la sua lista “Alì Terme prima di tutto”: Catena Bonfiglio detta Catia o Katia, Pietro Caminiti detto Piero, Giovanni Dall’Aglio detto Gianni, Agata Di Blasi, Christian Mazzucco detto Cristian, Giovanni Micali detto Gianni, Giuseppe Miracolo detto Peppe, Nunziata Todaro detta Nancy o Nensi, Agatino Triolo detto Tino, Rocco Villari.



Da parte sua Tommaso Micalizzi è già lanciato in campagna elettorale: “Stiamo già programmando il primo incontro – ha dichiarato – per conoscere la squadra ed illustrare le prime linee programmatiche per la ripartenza. Gli argomenti da trattare sono tanti e tutti importanti per la nostra comunità. Nel frattempo volevo ringraziare i tantissimi amici e sostenitori che hanno sottoscritto la nostra lista. Ora che la squadra è al completo volevo anche esprimere la mia gratitudine e il mio affetto a tutti i suoi componenti, vecchi e nuovi, per la fiducia che ripongono in me, per la loro vicinanza, la competenza e la voglia di fare”.

La sua lista, “Ripartiamo insieme”, è formata da: Rosario Brunetto, Rita Cicala, Francesco Gregorio, Antonino Freni, Giuseppe Irrera, Antonino Muscarello, Francesco Muzio, Anna Pagano, Sanny Passari, Elisa Sparacino.

