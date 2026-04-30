 Top Spin Messina: Stoyanov rinnova, quarta stagione in riva allo Stretto

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Simone Milioti

Top Spin Messina: Stoyanov rinnova, quarta stagione in riva allo Stretto

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giovedì 30 Aprile 2026 - 11:00

Il bulgaro, uno dei pilastri della squadra, vestirà la maglia dei peloritani per la quarta stagione consecutiva fino a giugno 2027

MESSINA – La Top Spin Messina WatchesTogether è lieta di annunciare ufficialmente il rinnovo del contratto di Niagol Stoyanov che ha sottoscritto l’accordo con il club per una ulteriore stagione sportiva, valido fino al 30 giugno 2027. 

Chi è Niagol Stoyanov

L’atleta nato a Sofia, in Bulgaria, il 31 maggio 1987, ma cresciuto a Livorno, è tra i pilastri della squadra che si accinge anche quest’anno a disputare i playoff scudetto. Attuale numero uno del ranking italiano, con un grande bagaglio di esperienza sia in ambito nazionale che internazionale, Stoyanov ha sollevato con la Top Spin una Coppa Italia, risultando tra gli artefici della finale vinta ad Ancona, nello scorso gennaio, contro il Tennistavolo Sassari.

Quartuccio: “Felici resti”

Il presidente Giorgio Quartuccio esprime grande soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Siamo felici che Niagol possa indossare la nostra maglia per la quarta stagione consecutiva. È ormai diventato un elemento molto importante per la squadra, sia sotto l’aspetto tecnico che dal punto di vista umano, grazie alla sua professionalità. Ama questa città e ha dimostrato di essersi calato al 100% nella nostra mentalità, sposando il progetto del club”.

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