Messina. Recupera 60 grammi di cocaina da un tetto, arrestato 38enne

Era in sorveglianza speciale

I carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato in flagranza un messinese, 38enne, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

In particolare, l’uomo è stato controllato dai militari in un rione popolare della zona nord di Messina, mentre si accingeva a recuperare un involucro nascosto in un’intercapedine del tetto di un edificio. Le successive verifiche hanno evidenziato che all’interno dell’involucro erano presenti oltre 60 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, intriso di residui di sostanza stupefacente.

In tale quadro, il 38enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di decisione del giudice, mentre il materiale sequestrato sarà inviato ai Carabinieri del Ris di Messina per i necessari accertamenti di laboratorio.