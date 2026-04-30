Ex Ferrotel, stabilizzati 17 lavoratori. “Restituiamo dignità dopo anni di incertezza”

Sono sedici messinesi e un palermitano

Sono stati firmati ieri i contratti a tempo pieno e indeterminato per 17 lavoratori provenienti dai bacini ex Servirail ed ex Ferrotel, che entrano ufficialmente a far parte della SaS (Servizi Ausiliari Sicilia) e saranno impiegati al Consorzio Autostrade Siciliano.

Dei 17 lavoratori stabilizzati, 16 sono di Messina e uno di Palermo. Un risultato atteso da tanti anni che mette fine a una lunga storia di precarietà, incertezza lavorativa e promesse mancate.

“Si tratta di un giorno storico che cambia per sempre la vita di questi uomini e donne – dichiara Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana – che consente loro di uscire definitivamente da una condizione di instabilità che si protraeva da troppi anni”.

Il parlamentare messinese sottolinea il percorso che ha portato alla stabilizzazione: “Quella degli ex Ferrotel ed ex Servirail è una battaglia che ho portato avanti per anni, passo dopo passo, seguendo ogni fase, con atti concreti, norme, solleciti e interlocuzioni istituzionali, per evitare che questi lavoratori restassero senza prospettive e senza un futuro. Non era più accettabile che continuassero a essere ostaggio di ritardi e incertezze”.

“La firma dei contratti rappresenta non solo una risposta occupazionale, ma anche la risposta concreta a un impegno che avevo assunto anni fa. Da oggi queste persone non sono più “ex”, ma lavoratori e lavoratrici che possono finalmente guardare al futuro con serenità e fiducia”.

“Il traguardo odierno – conclude Antonio De Luca – è il risultato concreto di un impegno politico costante per contrastare il precariato e garantire diritti portato avanti con determinazione e ostinazione sin dal mio primo giorno in Parlamento. Continuerò a lavorare con il Movimento 5 Stelle affinché nessun lavoratore venga lasciato indietro e affinché queste situazioni di precariato infinito non si ripetano più”.