Alì Terme, Pietro Caminiti torna nell'agone politico: è il quarto candidato sindaco - Tempostretto

Va ad aggiungersi a Tommaso Micalizzi, Agata Di Blasi e Carlo Giaquinta, sindaco uscente

ALI’ TERME – “Siamo pronti ad impegnarci per essere presenti alla prossima competizione amministrativa della nostra Alì Terme. Stiamo coinvolgendo la cittadinanza per affrontare questa campagna elettorale con buoni propositi coesi su un programma concreto e realizzabile”. Pietro Caminiti, già vicesindaco e presidente del Consiglio (non ha ricoperto ruoi nell’ultima consiliatura), ha annunciato la candidatura a sindaco. Va ad aggiungersi a Tommaso Micalizzi, Agata Di Blasi e Carlo Giaquinta, sindaco uscente che ha ufficializzato la volontà di ricandidarsi lo scorso 4 marzo, anche se non ha ancora sciolto la riserva. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. Caminiti ha ufficializzato la candidatura attraverso una nota in cui si evidenzia che “nella prossima tornata amministrativa un gruppo nuovo, composto principalmente da giovani, ha un’alternativa valida e credibile da proporre agli elettori. Il gruppo ha individuato come migliore rappresentante Pietro Caminiti apprezzato unanimemente per le sue doti di amministratore e per essere un instancabile lavoratore sul territorio”. La nuova compagine punta “a restituire ai cittadini componenti fondamentali: impegno, presenza giornaliera, passione, competenza ed entusiasmo. Nessuna preclusione o veti verranno posti dal gruppo: tutte le persone di buona volontà, che hanno come unico obiettivo amministrare il nostro paese in maniera trasparente e serena, potranno collaborare con la squadra per dare un contributo attivo e determinante”. Con l’ufficializzazione di Caminiti, al momento ad Alì Terme (poco meno di 2mila e 500 residenti) si contano quattro candidati a sindaco in vista della tornata dei prossimi 28 e 29 maggio. Ma non si escludono ulteriori colpi di scena. E che qualcuno rinunci.