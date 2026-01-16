 Risanamento Messina. Completata la consegna delle case tra via Alessi e largo Diogene

Redazione

venerdì 16 Gennaio 2026 - 14:00

Ora le demolizioni

Completata la consegna degli alloggi nell’Area 23 – Via G. Alessi / Largo Diogene. Stamattina, a Palazzo Zanca, alla presenza del presidente di ArisMè, Fabrizio Gemelli, e del sub commissario al risanamento, Santi Trovato, sono state assegnate due case popolari agli ultimi nuclei familiari dell’Area 23, completando così il percorso di ricollocamento abitativo di tutte le famiglie della zona.

Con la conclusione delle assegnazioni, l’area è ora pronta ad avviare le opere di demolizione delle baracche.

