Alì Terme. Ritorna il Carnevale estivo, tra sfilate sul lungomare e musica in piazza

Appuntamento il 9 agosto. Ospite speciale il gruppo in maschera del Carnevale di Misterbianco

ALI’ TERME – Torna il Carnevale Estivo di Alì Terme con una serata all’insegna dei colori, delle maschere e della musica. L’evento, organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune, si terrà venerdì 9 agosto dalle ore 19:00.

La sfilata dei gruppi mascherati avrà inizio all’altezza del supermercato Decò e proseguirà per tutto il lungomare. Quest’anno saranno presenti i gruppi in maschera della Pro Loco di Alì Terme, della Pro Loco di Roccalumera, il gruppo Sicily e come ospite speciale dell’evento vi sarà il celebre gruppo in maschera del Carnevale di Misterbianco, “I costumi più belli di Sicilia”, che aggiungerà un tocco di allegria alla parata con i suoi coloratissimi costumi.

La sfilata si concluderà nello slargo adiacente Piazza Madre Morano, dove i vari gruppi in maschera si esibiranno in spettacolari performance di danza. La serata continuerà infatti con un dj set che offrirà ai presenti l’occasione di ballare e divertirsi fino a tarda notte.