Alì Terme. Si dimette l'assessore Melato: "Sorpreso dalla decisione del sindaco" - Tempostretto

Terremoto politico dopo la scelta di Giaquinta di ricandidarsi. L'ormai ex assessore: "Non era quello che aveva detto"

ALI’ TERME – “Apprendo con grande sorpresa e disagio della sua volontà di ricandidarsi “con nuova linfa” alle prossime elezioni amministrative aliesi. Non era quello che aveva manifestato in altre sue precedenti dichiarazioni”. Esordisce così, in una “lettera aperta” al sindaco Carlo Giaquinta, l’ormai ex assessore Nino Melato. Una missiva, la sua, in cui annuncia le dimissioni dalla Giunta. Melato si dice orgoglioso “di avere fatto parte di questa Amministrazione che ha ottenuto tanti risultati ed ha creato le condizioni per altri e più ambiziosi risultati, uno fra tutti la realizzazione della galleria di capo Alì”. “Nonostante ci sia stata una notevole svolta rispetto al passato – prosegue – devo riconoscere che questa Amministrazione ha fallito proprio nel punto che per me era ed è di vitale importanza: il mancato coinvolgimento di quello che in campagna elettorale abbiamo chiamato l’undicesimo candidato“.

“Un nuovo progetto politico incentrato sui cittadini”

“Per questo motivo ed anche in considerazione del fatto che lei più volte ha affermato di non volersi ricandidare – aggiunge Nino Melato – da qualche mese sto lavorando ad un nuovo progetto politico per il nostro paese che ha come cardine il coinvolgimento dei cittadini nella Pubblica Amministrazione; ho fissato nel cuore il ricordo di quando tutta la cittadinanza è scesa per strada per pulire le aiuole ed il cimitero sentendo fina mente propria la cosa pubblica ed è mia intenzione impegnarmi al massimo affinché questo clima di collaborazione con i cittadini e tra cittadini ritorni. È per questi motivi che rassegno le mie dimissioni da assessore del Comune di Ali Terme. Ritengo che questo sia un atto dovuto e coerente, dal momento che non condivido la sua decisione. La ringrazio comunque per la fiducia e la stima che mi ha dimostrato, stima che ho sempre ricambiato nel corso di questi anni”. Melato ha voluto ringraziare i componenti della Giunta municipale per tutte le volte che hanno appoggiato i suoi progetti, “in particolare – ha aggiunto – chi ha collaborato con me e mi ha permesso di fare altrettanto nei suoi settori di competenza”. “Esprimo la mia stima nei confronti di tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza per il ruolo che ricoprono. Un ringraziamento speciale va a tutti i dipendenti comunali per la loro disponibilità e competenza. Concludo ringraziando tutta la cittadinanza che ci ha permesso con la sua fiducia di espletare il nostro mandato”, chiosa l’ormai ex assessore.

