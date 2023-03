Giaquinta: "Mi ricandido a sindaco di Alì Terme, ci sono progetti importanti da ultimare" - Tempostretto

"Ci sono progetti importanti non solo per il mio paese ma per l'intero territorio che vanno realizzati. Servono altri 5 anni di duro lavoro"

ALI’ TERME – “All’esito di un’attenta riflessione, soprattutto nella considerazione che occorre dare continuità all’avviata programmazione amministrativa finalizzata anche ad importanti opere infrastrutturali, alcune delle quali già in fase di concreta esecuzione, di vitale importanza non solo per Alì Terme ma per l’intero comprensorio, ho maturato l’intendimento di dare seguito alla mia missione amministrativa, sentendone fortemente il dovere – anche morale – nei confronti di tutta la comunità, per proseguire con nuova linfa e rinnovato entusiasmo il percorso intrapreso”. Il sindaco uscente Carlo Giaquinta ha rotto gli indugi e questa mattina ha annunciato l’intenzione di scendere il campo per il secondo mandato. Non parla di uomini e squadra che lo affiancheranno. Al momento si sofferma solo sulla decisione che lo ha spinto a prendere questa decisione e fare chiarezza in uno scenario ancora a tinte fosche in vista delle amministrative del prossimo 28 e 29 maggio. Giaquinta è vicino alle posizione del deputato regionale e leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca. Nei giorni scorsi aveva dato la discponibilità a candidarsi a sindaco anche l’avvocato di De Luca (nonché ex amministratore aliese) Tommaso Micalizzi. Come diceva, Giaquinta ha sciolto la riserva e ciò cambia un po’ le carte in tavola. “Le difficoltà che tutti noi abbiamo dovuto affrontare in questi cinque anni – siega il primo cittadino – connotati da una pandemia durata oltre due anni e mezzo e tante altre criticità, riconducibili anche alla delicatezza e fragilità del nostro territorio, mi hanno legato ancor più saldamente al paese che mi onoro di rappresentare e a tutti i miei cari concittadini, con i quali, insieme, abbiamo attraversato momenti di grande preoccupazione, provando però, come spesso accade nelle difficoltà, forti emozioni e stati d’animo che ci hanno uniti ancor di più e fatto lavorare con grande motivazione. Nel fermo convincimento, dunque, che l’importantissimo lavoro avviato debba essere proseguito con la dovuta dedizione e passione con cui è stato iniziato, nella prospettiva degli importanti obiettivi (già in cantiere) che ci attendono – conclude – intendo riproporre la mia sindacatura, con l’auspicio di poter ricambiare quanto più possibile il rispetto e l’affetto dimostratomi dall’intera comunità aliese e dagli amici e colleghi che mi hanno sollecitato a proseguire”. Sin qui le parole di Giaquinta. Adesso si attendono risposte dagli altri fronti per avere un quadro chiaro delle squadre in lizza per le elezioni.