 Alla messinese Tina Berenato il premio "Segni di pace 2026"

Alla messinese Tina Berenato il premio “Segni di pace 2026”

Redazione

Alla messinese Tina Berenato il premio “Segni di pace 2026”

giovedì 16 Aprile 2026 - 20:00

Consegnato a Roma il riconoscimento all'esperta di comunicazione, design e digital in ambito culturale e sociale

Il premio nazionale “Segni di pace 2026” a Tina Berenato. “Da oltre trent’anni si occupa di Comunicazione, Design e Digital prevalentemente in ambito culturale e sociale, veicolando con strategie di marketing Valorizzazione culturale, Comunicazione sociale per il cambiamento, Cultura della legalità”, è stato sottolineato. Consegnato ieri alla professionista messinese a Palazzo Valentini, a Roma, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, nell’ambito delle iniziative della Cattedra della Pace e della Giornata Nazionale del Made in Italy. Tra i premiati Giovanni Malagò, Lino Banfi, Francesco Totti, Luca Berruti e Irma Conti.
“Promosso da oltre 50 enti, Università, Centri di ricerca e Associazioni distribuite in 71 nazioni valorizza
persone e progetti che, attraverso azioni quotidiane, diffondono una cultura di pace, rispetto e solidarietà.
Il riconoscimento premia chi, con iniziative sociali, educative o umanitarie, “costruisce ponti invece di
muri” tra le comunità. La terza edizione dell’evento valorizza la diplomazia culturale come espressione del Made in Italy, mettendo arte, creatività e saper fare al servizio di una cultura di pace”, viene sottolineato dagli organizzatori.
L’iniziativa prevede un premio nazionale e un incontro pubblico dedicati a progetti di dialogo interreligioso, inclusione sociale, tutela dei diritti umani e cura del creato, con ricadute positive sui territori in termini di coesione e attrattività culturale. Il progetto coinvolge enti, associazioni, imprese culturali e comunità religiose e “si distingue per l’integrazione tra linguaggi artistici, sportivi e simbolici, rafforzandone il valore culturale e sociale.

Capofila del Comitato promotore la Cattedra della Pace di Assisi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Diagnosi e cura dei tumori del polmone: viaggio nella Chirurgia Toracica del Papardo VIDEO
Indaimo: “Un incontro per la rinascita di Paradiso” VIDEO
La Pasqua 2026 tra le guerre e il bisogno di pace, lavoro e giustizia sociale
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED