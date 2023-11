Allarme a Messina: il racket colpisce duro ma le denunce calano VIDEO - Tempostretto

La commissaria per usura ed estorsione Nicolò e la prefetta Di Stani fanno il punto in prefettura con magistratura, forze dell'ordine e associazioni

Intervista video di Alessandra Serio con la prefetta Cosima Di Stani e dichiarazioni della commissaria straordinaria Maria Grazia Di Nicolò

MESSINA – “Usura ed estorsioni? Denunciare è un dovere civico e bisogna affrancarsi dalla criminalità organizzata. Lo Stato fa tanto, e prevede indennizzi, ma è doveroso da parte dei cittadini denunciare quando si è vittima di richieste estorsive e usuraie. A Messina, come nel resto d’Italia, l’attività di magistratura e forze dell’ordine registrano un aumento dei reati di questo tipo. A fronte di questo, però, non corrispondono le denunce d’imprenditori e operatori commerciali”. Maria Grazia Nicolò, commissaria straordinaria del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, fa il punto sulla situazione in prefettura.

L’occasione è la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dalla prefetta Cosima Di Stani e presieduto dalla commissaria straordinaria. Presenti stamattina anche i procuratori di Messina, Barcellona e Patti, Rosa Raffa, Giuseppe Verzera e Angelo Cavallo, e i comandi provinciali di Questura, carabinieri e Guardia di finanza, con Direzione investigativa antimafia (Dia) e rappresentanti di associazioni antiracket e antiusura.

“Il tavolo è stato da me fortemente voluto per approfondire questi due fenomeni e lanciare l’allarme sugli elementi critici”, ha sottolineato la prefetta Di Stani.

