Usura ed estorsioni a Messina, Comitato provinciale per ordine e sicurezza in prefettura - Tempostretto

Visita del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura Maria Grazia Nicolò

MESSINA – Si terrà domani, venerdì, in prefettura, alle 9,30, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, finalizzata ad un approfondimento dei fenomeni estorsivi e usurai nell’ambito di questa provincia, convocata dal prefetto, Cosima Di Stani, d’intesa con il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Prefetto Maria Grazia Nicolò, che presenzierà all’incontro. Nell’occasione, interverranno, altresì, oltre al Questore, al Comandante provinciale dei carabinieri e al comandante provinciale della Guardia di finanza, i Procuratori della Repubblica di Messina, di Barcellona Pozzo di Gotto e di Patti, il Capo sezione operativa Direzione investigativa antimafia di Messina, nonché i rappresentanti delle associazioni antiracket ed antiusura che operano in quest’area metropolitana.