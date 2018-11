Oggi il presidio per dire sì all'isola pedonale natalizia in via dei Mille

Contro il possibile no dell'amministrazione De Luca all'isola pedonale natalizia di Via dei Mille. Contro il no ad un’iniziativa e tradizione presente ormai da 15 anni e sempre apprezzata da chiunque. Per questo Cambiamo Messina dal Basso dice sì e invita la città al presidio che si svolgerà oggi pomeriggio alle 17.30 a piazza Cairoli. «Facciamo sentire la nostra voce a chi vuole toglierci gli spazi e a chi alla pedonalizzazione preferisce gli stalli blu per le auto» è il messaggio lanciato ai messinesi che vogliono l’isola pedonale.

Un messaggio sposato anche dall’altro movimento nato dalle ceneri dell’amministrazione Accorinti e di cui fa parte anche l’ex sindaco. MessinAccomuna infatti ci sarà in piazza a difesa dell’isola pedonale, uno dei temi più litigiosi e scottanti della scorsa amministrazione che invece aveva fatto del concetto di pedonalizzazione uno dei suoi cavalli di battaglia.

«La progettazione di spazi urbani non più pensati per le auto, ma a misura d’uomo è ormai una realtà in tutti gli angoli del pianeta in quanto riconosciuta come necessità indiscutibile per il miglioramento della vita quotidiana dei cittadini. Anche a Messina negli ultimi anni si era riusciti con grande sforzo a rendere operativa questa necessità. Quando finalmente sembrava di essere nel futuro siamo improvvisamente rimpiombati nel passato. Realtà ormai istituzionalizzate, come l’isola pedonale in via dei Mille, seppur solo durante il periodo natalizio e non tutto l’anno come si era cercato di fare, vengono spazzate via.

L’amministrazione opponendosi alla pedonalizzazione ignora non solo i commercianti riuniti nell’associazione Millevetrine ma anche parte rilevante dei messinesi e del tessuto associativo cittadino. In più non segue le regole istituzionali come sarebbe doveroso, non da motivazioni politiche, non si confronta, ma fa proclami e schiamazzi o ignora le richieste, come già avvenuto nel caso del progetto per Piazza Cairoli.

Il Sindaco De Luca ci ha ormai abituato a grandi colpi di scena, prese di posizione radicali e successivi dietrofront che si concludono con l’apparizione di un deus ex machina che può sembrare provvidenziale ma che piuttosto nasconde un modo del potere non abituato ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte.

L’amministrazione non può continuare a ignorare i cittadini, che pur dovrebbe rappresentare, che si sono palesemente ribellati all’idea di un Natale senza isola» scrive MessinAccomuna.

Fino ad ora, hanno confermato l'adesione:

Millevetrine Centro Commerciale Naturale di Messina

Bottega Sicula - Ceramiche di Sicilia

FLC CGIL MESSINA

MessinAccomuna - laboratorio di partecipazione civica

Articolo Uno Movimento Democratico e Progressista Messina

circolo Makwan Arcigay Messina

Sinistra italiana - Messina

Potere al Popolo - Messina

Generazione R