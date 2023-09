Allerta incendi a Messina, rischio ondate di calore in Sicilia - Tempostretto

La Protezione Civile segnala le alte temperature ma il bollino di fuoco per le ondate di calore riguarda solo Palermo

Anche domani una giornata da bollino rosso per le alte temperature in tutta la Sicilia. La Protezione Civile ha emesso un bollettino che segnala alto rischio incendi per le province di Messina, Palermo e Trapani. Rischio ondata di calore invece per la sola Palermo.

A Messina, dice il bollettino, le temperature saranno intorno ai 32 gradi (massima) mentre Palermo sfiorerà i 36.

Le previsioni meteo danno temperature in aumento, poi nel fine settimana la possibilità dell’arrivo delle prime piogge.