Allerta meteo "arancione", scuole chiuse domani nella zona jonica messinese - Tempostretto

Dal tardo pomeriggio di oggi e per le prossime 24 ore sono previste piogge e temporali sparsi

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diramato l’allerta meteo “arancione” (preallarme) fino alla mezzanotte di domani, giovedì 24 novembre, per rischio meteo idrogeologico e idraulico nella Sicilia Nord e Sud Orientale. In virtù dell’allerta i sindaci di numerosi centri della zona jonica messinese hanno firmato ordinanze di chiusure dei plessi scolastici. Domani, giovedì 24 novembre, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse a Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, S. Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo, Savoca, Forza d’Agrò, Antillo, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Alì Terme, Alì, Fiumedinisi, Itala e Scaletta Zanclea. Dal tardo pomeriggio di oggi, e per le successive 18-24 ore, sono previste piogge e temporali sparsi, specialmente sui settori meridionali e jonici.