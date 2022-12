Allerta meteo gialla e arancione nelle varie zone della Calabria - Tempostretto

Allarme di minor intensità nel Reggino in relazione al rischio-temporali e alle criticità idrogeologica / idraulica e idrogeologica

REGGIO CALABRIA – Ancora un fine settimana all’insegna dell’allerta meteo…

Attese fin da ieri sera e per tutta la giornata odierna precipitazioni da sparse a diffuse (anche a carattere di rovescio o temporale) su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, in estensione dalle prime ore di oggi a Marche, Campania, ai settori occidentali di Abruzzo, Molise e poi a Basilicata e Calabria, soprattutto sui settori tirrenici.

L’allerta arancione riguarderà per questo sabato 10 dicembre i versanti Tirrenico Settentrionale e Tirrenico Centro-settentrionale; allerta gialla sui versanti Jonico Meridionale, Jonico Centro-settentrionale, Jonico Centro-meridionale, Jonico Settentrionale, Tirrenico Meridionale, Tirrenico Centro-meridionale.

Così la Protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso «di criticità idrogeologica – idraulica e idrogeologica per temporali», valido dalla mezzanotte di ieri fino alle 24 di oggi, sabato 10 dicembre.

In particolare, nel bollettino, per la giornata di sabato sono previste «piogge sparse e temporali isolati».

