 Allerta meteo in Calabria: scatta il codice Rosso nel Reggino

Redazione

lunedì 19 Gennaio 2026 - 13:51

Per domani, 20 gennaio, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta che segnala condizioni particolarmente avverse

REGGIO CALABRIA – La Calabria si prepara ad affrontare una giornata di forte criticità meteo. Per domani, 20 gennaio, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta che segnala condizioni particolarmente avverse su gran parte del territorio regionale.

Il livello di allerta Rossa riguarda l’intera provincia di Reggio Calabria e la fascia ionica del Catanzarese. È invece Arancione l’allerta nel Crotonese, nel Lametino e in tutta la provincia di Vibo Valentia, mentre resta Gialla nelle restanti aree della regione.

Le autorità raccomandano alla popolazione di adottare la massima prudenza, attenersi scrupolosamente alle norme di autoprotezione, limitare gli spostamenti allo stretto necessario e prestare particolare attenzione alle zone maggiormente esposte a rischio di allagamenti e mareggiate.

