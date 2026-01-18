Allerta rossa, da Barcellona a Rometta lunedì scuole chiuse nel Messinese

Così come nella zona ionica, così nella parte tirrenica la chiusura di molte strutture comunali a causa delle previsioni meteo

Scuole chiuse in molti Comuni della provincia di Messina per l’allerta rossa. Dalla zona ionica a quelle della zona tirrenica: da Barcellona Pozzo di Gotto a Rometta. Così il Comune di Barcellona: “Si informa la cittadinanza che, a seguito dell’avviso di protezione civile n. 26018 che prevede condizioni meteo avverse con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento (burrasca), il sindaco ha emesso l’Ordinanza n. 5 del 18/01/2026. ​Al fine di tutelare l’incolumità pubblica e ridurre i rischi legati alla viabilità, per l’intera giornata di lunedì 19 Gennaio 2026 è disposta la chiusura totale di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private (inclusi gli asili nido); cimitero comunale; ​Villa Comunale, parchi pubblici e impianti sportivi comunali”.

Le raccomandazioni ai cittadini

Ed ecco le raccomandazioni ai cittadini: “​In virtù del principio di precauzione, si invita la popolazione a imitare gli spostamenti ai soli casi di effettiva necessità, evitando strade collinari o soggette a frane; nNon sostare in prossimità di corsi d’acqua, torrenti, ponti o passerelle; evitare l’uso di locali interrati o al piano strada nelle zone soggette ad allagamento; prestare attenzione al forte vento: non sostare sotto alberi, pali, cartelloni o coperture e mettere in sicurezza oggetti sensibili sui balconi.

