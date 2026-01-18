 A Giardini Naxos lunedì chiusura di scuole e uffici pubblici per l'allerta meteo

A Giardini Naxos lunedì chiusura di scuole e uffici pubblici per l’allerta meteo

Redazione

A Giardini Naxos lunedì chiusura di scuole e uffici pubblici per l’allerta meteo

domenica 18 Gennaio 2026 - 16:26

In attesa del possibile ciclone, l'amministrazione comunale predispone la chiusura e invita alla prudenza

GIARDINI NAXOS – “In vista del possibile ciclone in arrivo tra lunedì 19 e mercoledì 21 gennaio sull’alta costa jonica calabrese e siciliana, con piogge torrenziali e venti a 80/100 km orari”, il Comune di Giardini Naxos chiude intanto per domani scuole e uffici pubblici. E invita alla prudenza la cittadinanza.

“Alla luce del Bollettino di allerta meteo al momento classificato come “arancione”, diramato nella giornata di ieri dalla Protezione civile regionale, il sindaco facente funzioni ha adottato nel pomeriggio di oggi apposita Ordinanza di preallarme e pre-allertamento. É stata quindi disposta la chiusura di tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, dei cimiteri e degli altri uffici pubblici insistenti nel territorio comunale per la sola giornata, attualmente, di lunedì 19 gennaio 2026. Si attendono, comunque, gli ulteriori aggiornamenti meteorologici”, si legge in una nota.

E ancora: “Si raccomanda alla popolazione giardinese di limitare al minimo e all’indispensabile le uscite e gli spostamenti, di non transitare dal lungomare Tysandros se non per casi eccezionali così come dagli altri punti di contatto con la costa e con i corsi d’acqua e, in ultimo, di non soggiornare in garage o seminterrati. É stato inoltre attivato, per ogni possibile emergenza, il “Coc – Centro operativo comunale”, in sinergia tra il Comando di polizia municipale, l’Ufficio tecnico e il Gruppo dei volontari della Protezione civile di Giardini Naxos, rintracciabile 24 ore su 24 al numero di telefonia mobile 335/6944263”. 

🦺

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
De Luca: “A destra e sinistra dico no a personalismi, sì al confronto per la Sicilia”
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED