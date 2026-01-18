A Giardini Naxos lunedì chiusura di scuole e uffici pubblici per l’allerta meteo

In attesa del possibile ciclone, l'amministrazione comunale predispone la chiusura e invita alla prudenza

GIARDINI NAXOS – “In vista del possibile ciclone in arrivo tra lunedì 19 e mercoledì 21 gennaio sull’alta costa jonica calabrese e siciliana, con piogge torrenziali e venti a 80/100 km orari”, il Comune di Giardini Naxos chiude intanto per domani scuole e uffici pubblici. E invita alla prudenza la cittadinanza.

“Alla luce del Bollettino di allerta meteo al momento classificato come “arancione”, diramato nella giornata di ieri dalla Protezione civile regionale, il sindaco facente funzioni ha adottato nel pomeriggio di oggi apposita Ordinanza di preallarme e pre-allertamento. É stata quindi disposta la chiusura di tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, dei cimiteri e degli altri uffici pubblici insistenti nel territorio comunale per la sola giornata, attualmente, di lunedì 19 gennaio 2026. Si attendono, comunque, gli ulteriori aggiornamenti meteorologici”, si legge in una nota.

E ancora: “Si raccomanda alla popolazione giardinese di limitare al minimo e all’indispensabile le uscite e gli spostamenti, di non transitare dal lungomare Tysandros se non per casi eccezionali così come dagli altri punti di contatto con la costa e con i corsi d’acqua e, in ultimo, di non soggiornare in garage o seminterrati. É stato inoltre attivato, per ogni possibile emergenza, il “Coc – Centro operativo comunale”, in sinergia tra il Comando di polizia municipale, l’Ufficio tecnico e il Gruppo dei volontari della Protezione civile di Giardini Naxos, rintracciabile 24 ore su 24 al numero di telefonia mobile 335/6944263”.

