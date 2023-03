All'Istituto Nautico Caio Duilio la "Settimana al femminile" - Tempostretto

Ecco gli appuntamenti in programma

Nell’ambito delle iniziative previste per la Festa della Donna 2023, il movimento pari-opportunità “Donnarchè” dell’Istituto Nautico Caio Duilio, in collaborazione con il Cedav, Centro Donne Antiviolenza Onlus, organizza nei locali dell’istituto di Via La Farina, nel periodo compreso tra il 6 al 10 marzo, la “Settimana al femminile”.

L’Istituto, diretto dalla dirigente scolastica Daniela Pistorino, ospiterà una serie di eventi tra cui mostre di pittura, incontri, recital musicali, proiezione di film e una lectio magistralis dell’avvocata Carmen Currò, presidente emerito del Cedav Onlus di Messina, dal titolo “Violenza contro le donne, radici culturali e consuetudini sociali”.

A dare il via alla nutrita serie di eventi, lunedì 6 marzo alle ore 16, sarà una mostra della pittrice e scultrice Ilia Currò, artista messinese che considera “Donne e gatti come universi spesso accomunati da analoghe sorti storiche: a volte divinizzati, a volte perseguitati”. Sarà possibile ammirare le sue opere fino a venerdì 10 marzo.

Il 7 marzo, sempre alle ore 16, riflettori puntati sulla scrittrice Claudia Terranova che dialogherà con Daniela Mangano, docente del Caio Duilio e referente del movimento Donnarchè. A seguire, incontro con Linda Schipani, ingegnere per l’ambiente e il territorio, esperta di sistemi per la gestione dei rifiuti ed esperta senza eguali nell’arte del riciclo. Linda, oltre alla ricerca, che nel suo campo pratica con rigorosi metodi innovativi, è “una creativa che ama l’arte”.

L’8 marzo, sarà la volta delle ragazze di “Donnarchè” che presenteranno le attività del progetto “A scuola di parità” in collaborazione con il Cedav Onlus. Ma non mancherà un momento all’insegna della buona musica con Isabel Molonia e il suo attesissimo recital su “Donne e Jazz”.

La conclusione delle attività è prevista per venerdì 10 marzo con la proiezione, nei locali del cinema Apollo, di “Mustang”, film simbolo della repressione femminile, che racconta la storia di cinque giovani sorelle turche che lottano per la loro libertà contro un potere religioso e patriarcale soffocante.