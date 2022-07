Allo "Scirea" di Santa Lucia del Mela il campus della Juventus Academy - Tempostretto

I ragazzi della scuola calcio Fair Play si alleneranno fino a domani agli ordini dei tecnici bianconeri Fabio Cucciniello e Silvio Gonella

Al campo sportivo “Scirea” di Santa Lucia del Mela è arrivata la Juventus Academy. Un campus di tre giorni per i ragazzi della scuola calcio Fair Play, che da ieri e fino a domani, mercoledì 20 luglio, effettueranno un corso di perfezionamento agli ordini dei tecnici della Juventus Fabio Cucciniello e Silvio Gonella. Oggi, nella sala consiliare del Comune, ci sarà la conferenza stampa dell’evento alle 18.30.

Pecora: “Orgogliosi di essere al fianco dei bianconeri”

Guido Pecora, presidente della società messinese, ha espresso il proprio orgoglio per il sodalizio: “Siamo orgogliosi di questo primo impegno ufficiale accanto ai colori bianconeri, sentiamo forte la spinta della passione e le motivazioni di un percorso di crescita che non è proprio solo di Fair Play ma di tutti i ragazzi e delle loro famiglie che credono nella qualità delle nostre attività. Ringraziamo i tecnici Fair Play e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento di formazione. In cantiere ci sono molte altre novità che verranno presentate prossimamente. La struttura sta crescendo e migliorando sempre più, con lavoro e determinazione, per evolversi così come richiede una responsabilità importante quale essere punto di riferimento Juve in Sicilia”.