Redazione

Messina. Spaccio di droga, arrestata una coppia nel rione Minissale

lunedì 19 Gennaio 2026 - 20:36

L'uomo e la donna, rispettivamente di 20 e 21 anni, sono stati trovati in possesso di hashish, marijuana e 2000 euro in contanti

MESSINA – Nella tarda serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno arrestato un uomo e una donna, rispettivamente di 20 anni e 21 anni, colti nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. 

La sostanza stupefacente, per un totale di oltre 900 grammi tra hashish e marijuana, è stata rinvenuta a seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione dove i due giovani convivono, al rione Minissale, ed è scattata immediatamente dopo un posto di controllo dei poliziotti delle Volanti.  

Il forte odore di cannabinoidi e l’evidente nervosismo dei due hanno infatti insospettito gli agenti che hanno dapprima sottoposto a perquisizione il veicolo su cui viaggiavano, dove hanno trovato alcuni residui di marijuana, e successivamente gli stessi occupanti; la donna, in particolare, è stata trovata in possesso di due involucri di hashish, per un totale di circa 9 grammi, che aveva occultato addosso. 

Subito dopo, nonostante il tentativo della donna di sviare ulteriori controlli, i poliziotti dell’U.P.G.S.P. sono riusciti a risalire all’abitazione della coppia, dove hanno rinvenuto e sequestrato oltre 600 grammi di hashish, 300 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 2.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, verosimile provento dell’illecita attività di spaccio. 

Alla luce di quanto ricostruito nell’immediatezza dei fatti, i due ventenni sono stati tratti in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

