"Altro che 20 minuti. Ecco quanto tempo serve per passare lo Stretto in bassa stagione" - Tempostretto

Da un'ora a un'ora e mezza in un lunedì di marzo

“Quando leggo che per attraversare lo Stretto di Messina ci vogliono solo 20 minuti… leggete questo breve e fedele resoconto”.

Gaetano Criscenti racconta su Facebook la “storia” di un viaggio fatto ieri, 27 marzo 2023. “Esco dall’autostrada allo svincolo di Boccetta alle 8.20, attraverso Messina fino all’imbarcadero, trovo il traghetto in carico, entro e arrivo in autostrada a Villa San Giovanni alle ore 9,15. In totale 55 minuti senza aspettare neanche un minuto il traghetto. Ritorno: arrivo a Villa San Giovanni alle 15,50, il traghetto parte alle 16 ma rimango a terra perché pieno. Mi imbarco e partiamo da Villa alle 16,43, arrivo a Messina alle 17,10, arrivo in autostrada alle 17,20. Totale un’ora e mezza”.

“Un lunedì di marzo… ora provate a venire a dirmi che in fondo non è che ci sia tutta questa grande differenza: con il ponte ci avrei messo cinque minuti all’andata e cinque minuti al ritorno (si potrebbe non uscire mai dall’autostrada), con enorme risparmio sia di benzina che di tempo da dedicare al lavoro, alla famiglia, alla propria salute”.