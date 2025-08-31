 Altro tombino pericoloso. Questa volta in Corso Cavour

Segnalazione WhatsApp

domenica 31 Agosto 2025 - 14:17

Nella giornata di oggi sono pervenute da zone diverse della città, due segnalazioni riguardanti il problema dei tombini dissestati, che rappresentano un pericolo soprattutto per moto e scooter

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Trappola sul Corso Cavour.”

Questa domenica, 31 agosto 2025, abbiamo pubblicato la segnalazione di un tombino dissestato a Torre Faro. Adesso è il turno di Corso Cavour. Queste situazioni sono potenzialmente pericolose, soprattutto per i mezzi a due ruote. Prima che avvengono incidenti dalle conseguenze imprevedibili è opportuno procedere ad interventi di sistemazione.

