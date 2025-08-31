Altro tombino pericoloso. Questa volta in Corso Cavour

Nella giornata di oggi sono pervenute da zone diverse della città, due segnalazioni riguardanti il problema dei tombini dissestati, che rappresentano un pericolo soprattutto per moto e scooter

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Trappola sul Corso Cavour.”

Questa domenica, 31 agosto 2025, abbiamo pubblicato la segnalazione di un tombino dissestato a Torre Faro. Adesso è il turno di Corso Cavour. Queste situazioni sono potenzialmente pericolose, soprattutto per i mezzi a due ruote. Prima che avvengono incidenti dalle conseguenze imprevedibili è opportuno procedere ad interventi di sistemazione.