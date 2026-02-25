 Perde la vista dopo intervento, ospedale di Patti risarcisce la paziente

Perde la vista dopo intervento, ospedale di Patti risarcisce la paziente

Alessandra Serio

Perde la vista dopo intervento, ospedale di Patti risarcisce la paziente

mercoledì 25 Febbraio 2026 - 16:30

La donna ha contratto una infezione in sala operatoria, nel 2014. Adesso l'Asp ha dovuto liquidarle 108 mila euro

E’ stata risarcita la paziente che ha perso la vista all’occhio destro, nel 2014, dopo quello che avrebbe dovuto essere un intervento di routine. L’Asp di Messina ha dovuto pagare alla ultra settantenne la cifra di 108 mila euro a titolo risarcitorio, oltre che rifondere le spese processuali.

E’ diventata infatti definitiva la sentenza del Tribunale di Messina (giudice Scaramuzza) che lo scorso ottobre, accogliendo la tesi dell’avvocata Maria Rita Mondello, legale della paziente, aveva riconosciuto la responsabilità dell’ospedale nella perdita della vista dall’occhio destro.

La vicenda

La signora, residente nella zona del pattese, era stata ricoverata all’ospedale di Patti il 29 gennaio 2014 per un intervento di vitectromia all’occhio destro. Qualcosa però è andato storto in sala operatoria e anziché recuperare la vista, la donna ha perso del tutto l’uso dell’occhio. I consulenti hanno poi stabilito che a causare l’infezione alla base delle complicanze, che l’avevano costretta ad un secondo intervento soltanto due giorni dopo, per forti dolori, erano state le condizioni della sala operatoria. Nella sala operatoria dell’ospedale di Patti mancavano gli standard minimi di sterilizzazione, secondo i periti, che hanno riscontrato gravi carenze documentali: assenza del report di disinfezione della sala operatoria e delle schede di sterilizzazione degli strumenti. Una mancanza che ha impedito di dimostrare il rispetto dei protocolli igienico-sanitari previsti.

La sentenza

Il giudice ha ritenuto che questa lacuna costituisca un elemento decisivo: l’Asp non ha potuto dimostrare di aver adottato tutte le misure preventive per evitare l’infezione batterica che ha causato la cecità all’occhio operato. Da qui la responsabilità della struttura sanitaria e il riconoscimento del nesso causale tra condotta negligente e danno subito.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

LCS Arredamenti a Messina. Mobili per valorizzare la vostra casa
Meteo, alta pressione e giornate primaverili ma da marzo arriverà un cambiamento
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED