Perde la vista dopo intervento, ospedale di Patti risarcisce la paziente

La donna ha contratto una infezione in sala operatoria, nel 2014. Adesso l'Asp ha dovuto liquidarle 108 mila euro

E’ stata risarcita la paziente che ha perso la vista all’occhio destro, nel 2014, dopo quello che avrebbe dovuto essere un intervento di routine. L’Asp di Messina ha dovuto pagare alla ultra settantenne la cifra di 108 mila euro a titolo risarcitorio, oltre che rifondere le spese processuali.

E’ diventata infatti definitiva la sentenza del Tribunale di Messina (giudice Scaramuzza) che lo scorso ottobre, accogliendo la tesi dell’avvocata Maria Rita Mondello, legale della paziente, aveva riconosciuto la responsabilità dell’ospedale nella perdita della vista dall’occhio destro.

La vicenda

La signora, residente nella zona del pattese, era stata ricoverata all’ospedale di Patti il 29 gennaio 2014 per un intervento di vitectromia all’occhio destro. Qualcosa però è andato storto in sala operatoria e anziché recuperare la vista, la donna ha perso del tutto l’uso dell’occhio. I consulenti hanno poi stabilito che a causare l’infezione alla base delle complicanze, che l’avevano costretta ad un secondo intervento soltanto due giorni dopo, per forti dolori, erano state le condizioni della sala operatoria. Nella sala operatoria dell’ospedale di Patti mancavano gli standard minimi di sterilizzazione, secondo i periti, che hanno riscontrato gravi carenze documentali: assenza del report di disinfezione della sala operatoria e delle schede di sterilizzazione degli strumenti. Una mancanza che ha impedito di dimostrare il rispetto dei protocolli igienico-sanitari previsti.

La sentenza

Il giudice ha ritenuto che questa lacuna costituisca un elemento decisivo: l’Asp non ha potuto dimostrare di aver adottato tutte le misure preventive per evitare l’infezione batterica che ha causato la cecità all’occhio operato. Da qui la responsabilità della struttura sanitaria e il riconoscimento del nesso causale tra condotta negligente e danno subito.