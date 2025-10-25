 Amam, dalle 12 niente acqua in diverse zone di Messina

Redazione

sabato 25 Ottobre 2025 - 11:40

L'azienda parla di perdite in località Piano Bagni. Lo stop per consentire la riparazione: le aree interessate

MESSINA – A causa di una “consistente perdita” in località Piano Bagni, l’Amam ha predisposto la sospensione della distribuzione idrica in diverse parti della città di Messina dalle ore 12 in poi. L’obiettivo è quello di riuscire a riparare il guasto nel più breve tempo possibile, ma è indispensabile “interrompere temporaneamente il pompaggio sulla condotta Fiumefreddo”.

Acqua a Messina: le aree interessate dallo stop

L’azienda ha spiegato che approfitterà per eseguire anche lavori già programmati e che le squadre operative sono già al lavoro per risolvere nel più breve tempo possibile. Lo stop alla distribuzione partirà dalle 12 di oggi, sabato 25 ottobre, e potrebbe causare disservizi nella giornata di domani in diverse aree. Amam parla di zona centro e nord di Messina, della riviera nord e dei villaggi collinari.

Sarà predisposto un servizio integrativo di rifornimento con autobotti per far fronte alle necessità degli utenti. Per eventuali segnalazioni, i recapiti da utilizzare sono lo 090/3687711 e il numero verde 800 08558.

