Amam, niente acqua tra via Papardo e Tono per interventi di manutenzione - Tempostretto

L'erogazione sarà interrotta per l'intera giornata del 20 aprile ma non sono escluse riduzioni anche venerdì 21

MESSINA – A causa di un intervento di manutenzione programmata, per l’intera giornata di giovedì 20 aprile sarà interrotta l’erogazione idrica in parte della zona nord della città. Si tratta della porzione collinare compresa tra la via Papardo e Tono. A segnalarlo è l’Amam, che evidenzia come sarà possibile seguire gli aggiornamenti tramite il proprio portale e segnalare telefonicamente o sui social eventuali criticità particolari.

Oltre a giovedì 20 aprile, potrebbero esserci riduzioni nei tempi di distribuzione anche venerdì 21 aprile, in base a come andrà la manutenzione di domani.