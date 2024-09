Amam: “Non c’è una perdita d’acqua a Mili San Marco, stiamo attivando un pozzo”

Una nuova segnalazione su un tema caldo a Messina e la precisazione di Amam

MESSINA – Nemmeno il tempo di fare il punto su “Messina città delle perdite d’acqua” che arriva una nuova segnalazione da parte di alcuni cittadini. In un video, si riscontra una “notevole perdita d’acqua a Mili San Marco”, con tanto d’invito al sindaco a rendersi conto in prima persona. Ma Amam precisa che, in realtà, non si tratta di una perdita. Al contrario, è “in corso un’azione di spurgo in vista dell’apertura di un pozzo”.

Spiega la società: “Si tratta di necessarie operazioni per “spurgare” un pozzo, da tempo inattivo e di recente acquisito da questa azienda. Queste operazioni impongono che, per un tempo prolungato, si debba pompare l’acqua del pozzo per essere avviata allo scarico, non potendo la stessa essere utilizzata per altri scopi, affinché si possano ristabilire i corretti parametri di potabilità dell’acqua”.

RImane caldo il tema delle perdite. E si conferma la necessità, da parte di Amam e Comune, di un immediato piano straordinario d’interventi per contrastarle. Da parte sua, tiene a mettere in evidenza il sindaco Federico Basile: “Messina è l’unica città in Sicilia che ha ottenuto finanziamenti per ripristinare le perdite di acqua dopo 40 anni. 21 milioni di fondi con il Pnrr, progettati, finanziati e con i lavori in corso. Dopo i ritardi del passato, noi siamo intervenuti. In più abbiamo oltre 55 milioni di euro di progetti presentati e che mi augurano saranno finanziati. Oggi, anche ieri, questi progetti dovevano avere la priorità rispetto a tante altre cose”.

