Messina città delle perdite d’acqua VIDEO

Tante le segnalazioni dei lettori im un periodo di emergenza idrica

MESSINA – Non passa giorno senza che non ci sia una segnalazione. In un periodo di emergenza idrica le perdite d’acqua a Messina destano ancora più impressione. Ecco un’altra: “Volevo segnalare che tra via Risorgimento e via Dogali persiste una fuoriuscita di acqua che ho segnalato il 26 agosto, dopo innumerevoli tentativi fatti con l’Amam”.

Record di segnalazioni per la perdita sul viale Italia, in via Acqua del Conte.

Di sicuro, nel fronteggiare queste situazioni, si registra un ritardo. Lo ribadiamo: occorre, da parte di Amam e Comune, un piano straordinario d’interventi per contrastare queste perdite.

In merito alle perdite, mette in rilievo l’amministrazione comunale: “Messina è l’unica città in Sicilia che ha ottenuto finanziamenti per ripristinare le perdite di acqua dopo 40 anni. 21 milioni di fondi con il Pnrr, progettati, finanziati e con i lavori in corso, Rsorse assegnate alla città nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – linea M2C4-I4.2. Per la precisione 20.727.496,65 euro”.



Articoli correlati