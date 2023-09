Amando Volley, coach Prestipino: "Contro Akademia Sant'Anna tenuto bene il campo" - Tempostretto

Buona prestazione dell'Amando Volley nel test-match contro Akademia Sant'Anna. Le dichiarazioni del coach Prestipino, del libero Quiligotti e della palleggiatrice De Luca

SANTA TERESA DI RIVA – Al “PalaBucalo” di Santa Teresa, buon test-match per l’Amando lo scorso sabato. Di fronte la rinnovata Akademia Sant’Anna che coach Fabio Bonafede guiderà nella seconda stagione in seconda serie nazionale del club messinese.

Il coach di Amando Volley, Alessandro Prestipino

Coach Prestipino: “Non siamo ancora in condizione ma siamo soddisfatti”

Soddisfatto coach Alessandro Prestipino al termine della prova durata oltre due ore: “Prime impressioni positive. Lavoriamo insieme ancora da poco; con una sola decina di allenamenti sulle gambe, in cui si è prestata attenzione più sull’aspetto fisico, abbiamo affrontata un’ottima squadra di categoria superiore, comportandoci in maniera egregia. Abbiamo bene tenuto il campo, senza puntare su presunte titolari”. Tra le due formazioni le differenze più evidenti nei centimetri di altezza delle atlete e nella velocità delle trame di gioco espresse: “Akademia riesce ad esprimere una maggiore velocità alla palla e noi, non essendo ancora in condizione, non riuscivamo ad arrivare bene ad arrivare a muro. Poi, l’altezza delle loro atlete consentiva di passare molte molte anche sopra il muro; abbiamo, di conseguenza, adattato la difesa. In alcuni mini-set siamo riusciti ad adattarci e a trovare le adeguate contromisure”.

La palleggiatrice di Amando Volley, Alice De Luca

La palleggiatrice De Luca: “Toccati tantissimi palloni a muro”

Sensazioni positive anche quelle della palleggiatrice Alice De Luca: “Nonostante avessimo due settimane in meno di preparazione è andata comunque bene. Lo sapevamo che sarebbe stato difficile e, ovviamente, siamo un pò stanche. Ci stiamo allenando tanto ma i propositi sono buoni. In questo allenamento congiunto non ci aspettavamo di riuscire a fare tanto; quindi, siamo soddisfatte”. Nonostante la diversità del livello tra le due squadre, soddisfatta la De Luca: “Abbiamo toccato tantissimi palloni a muro, nonostante non sia stato possibile allenare tutti i fondamentali. L’importante è metterci impegno; i risultati verranno da se”.

Il libero di Amando Volley, Geraldina Quiligotti (foto di Giuseppe Zanghì)

Il libero Quiligotti: “Le premesse fanno ben sperare”

Chi ha vissuto anche le serie maggiori è il libero Geraldina Quiligotti; anche lei si è dichiarata soddisfatta di quanto fatto vedere in campo da Amando, nonostante il divario: “E’ stata una buona prova e prendiamo quanto di buono espresso. Loro sono una buonissima squadra e faranno sicuramente un campionato di vertice in A2. In realtà, le premesse fanno ben sperare anche noi. C’è stata una reazione importante in campo; siamo partite bene, come loro, poi c’è stato un normale calo fisico”.

Prossimo test per l’Amando domani 16 settembre, ore 17:30, sempre al “PalaBucalo”. Di fronte, Volley Valley, club di serie B2. Ingresso libero.

(Foto a cura di Giuseppe Zanghì)

Articoli correlati