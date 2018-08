Ripulita l'area di Musolino. Ma senza controlli sarà punto e a capo

Una delle aree più belle e caratteristiche della città sommersa dalla spazzatura, con cumuli di immondizia abbandonati sull’erba, nelle piazzole di sosta e ai bordi delle strade. A denunciare lo stato di degrado e di incuria in cui versava l’area attrezzata demaniale di Musolino era stata la consigliera della VI Circoscrizione Francesca Mancuso.

La risposta è stata immediata. "Oggi gli operatori della MessinaServizi hanno pulito tutta l’area - annuncia l'assessore all'ambiente, Dafne Musolino -. Il nuovo presidente del CdA, Giuseppe Lombardo, ha disposto l’aumento degli interventi di pulizia, specialmente per i giorni successivi a quelli delle festività".

«L’eliminazione dei portarifiuti, in passato, si è ritenuta necessaria proprio per evitare “attacchi notturni” da parte degli animali selvatici: una soluzione che però non consente di mantenere il decoro dell’area - spiegava la consigliera Francesca Mancuso –. Sarebbe opportuno installare in loco appositi cassonetti blindati per la differenziata, destinati all’umido e dotati di maniglie, proprio per fermare le scorribande degli animali. Una soluzione che è già stata adottata di recente in Trentino Alto Adige, con la sistemazione di 100 contenitori rinforzati per impedire agli orsi di frugare fra i rifiuti».