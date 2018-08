Raccalumera, raggiunto il 53,71% di raccolta differenziata in un mese

ROCCALUMERA. Il sindaco, Gaetano Argiroffi e l'Amministrazione comunale di Roccalumera hanno comunicato ufficialmente che nel primo mese di raccolta differenziata porta a porta si è raggiunto il 53,71%. Da rilevare che fino al 18 luglio 2018, con ancora i cassonetti in strada, la raccolta differenziata è stata del 38,08%. Mentre dal 19 al 31 luglio si è raggiunto il ragguardevole traguardo del 74,02%. Argiroffi ha tenuto a ringraziare tutti i cittadini "per la grande collaborazione.

Aver raggiunto in così poco tempo questo significativo traguardo - sostiene - non può che testimoniare l'alto senso civico della nostra comunità e di chi vi risiede. Un sentito ringraziamento va inoltre all'assessore alla sanità e l'igiene Biagio Gugliotta, al dirigente dell'Ufficio tecnico, nonché responsabile dell'Aro Valle del Dinarini, Giuseppe Della Scala, alla Ditta Lts Ambiente dei fratelli Teresa e Salvatore Lo Vano e tutti i loro collaboratori, uno tra tutti, il coordinatore Francesco Micalizzi.

Grazie anche al Comitato Jonico Beni Comuni, con il loro presidente Salvo Irrera - prosegue il sindaco - per l'aiuto prezioso dato nell'informazione e nella divulgazione delle modalità di raccolta alla cittadinanza. E grazie infine ai ragazzi del "Servizio civile" per il loro prezioso supporto. Siamo molto soddisfatti del 53% di differenziata raggiunta in appena un mese di raccolta porta a porta, - conclude il primo cittadino - e siamo fiduciosi che non appena il servizio andrà a pieno regime e con la continua collaborazione di tutti, ogni altro ambizioso traguardo, in termini di raggiungimento di percentuale di differenziata, sarà alla nostra portata".