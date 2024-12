In azione i vigili del fuoco

MESSINA – Vigili del fuoco in azione nella tarda mattinata di oggi a Ortoliuzzo, dove un’ambulanza ha preso fuoco. Gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme divorassero il mezzo. La Ss113 dir è attualmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.