Messina, con “Fertility” quasi 30 milioni di euro e oltre 500 borse di studio

Dopo "Percorsi nuovi dell'abitare", l'amministrazione e Messina Social City rilanciano un progetto per l'inclusione nel mondo del lavoro

MESSINA – Il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca ha ospitato la presentazione ufficiale del progetto “Fertility”. Iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e dall’azienda Messina Social City. Erano presenti il sindaco Basile, l’assessora Calafiore, la presidente della partecipata Asquini e l’ex sindaco De Luca, visto che Fertility rappresenta le prosecuzione coerente della visione politica avviata nel 2018 con lo sbraraccamento con il lancio dell’allora “Percorsi nuovi dell’abitare“. Un risanamento che gli intervenuti hanno più volte definito anche sociale e culturale.

Questo l’intervento del sindaco Federico Basile: “Ci dimentichiamo come era la città prima del 2018, nasce tutto dal risanamento non solo economico ma anche sociale. Fertility sarà un nuovo contenitore, sappiamo che c’è necessità di lavoro in questa città e posso rassicurare che si continuerà con due mesi di proroga rispetto al percorso precedente e poi inizierà il nuovo. Manteniamo quindi un impegno nei confronti della comunità le persone che stanno già lavorando hanno acquisito competenze in questi mesi. Non era percorso assistenziale, ma di costruzione che sta andando avanti, quello che ci siamo detti lo stiamo portando avanti. Per coloro che c’erano prima ora si apre una nuova fase”.

Fertility, inclusione e innovazione sociale

La presidente della Messina Social City Valeria Asquini: “In questa giornata proseguiamo il percorso iniziato mesi fa, abbiamo posto basi per creare opportunità di autodeterminarsi alle persone. Oltre 2500 persone e nuclei familiari sono stati presi in carico, oltre a occuparci di risanamento abbiamo ascoltato tante storie e le persone si sono sentite appartenenti alla comunità”. Nel nuovo progetto ci saranno due strumenti, le borse di inclusione, percorsi personalizzati di inserimento lavorativo presso enti pubblici, imprese e terzo settore, e il Social Innovation Lab, uno spazio di comunità aperto a istituzioni dedicato alla co-progettazione e incubazione di progetti ad impatto sociale. “Due misure che sono due parti di un unico tutto” conclude Asquini.

Alessandra Calafiore, assessora alle politiche sociali di Messina: “Parliamo di un percorso costruito in questi anni e si è pensato molto all’impatto sul territorio, abbiamo piantato semi e quanto realizzato avrà un impatto nei prossimi anni. Abbiamo fortemente lavorato sulle persone e sulle loro caratteristiche. Parliamo di persone escluse dal lavoro, auspichiamo che la città diventi più bella e produttiva”.

De Luca rivendica risultati

A chiudere è toccato al sindaco di Taormina Cateno De Luca che ha dato l’indirizzo quando era sindaco della città dello Stretto: “È un momento emozionante, per chi è innamorato delle categorie questo rientrerebbe in una misura di sinistra, la speranza che ognuno di noi la consegni al successore a me è toccato farlo col sindaco Basile. Se dal 2018 abbiamo potuto avviare questo percorso di forte cambiamento è perché qualcuno, come con lo sbaraccamento, non ha agito prima il percorso però è anche culturale e sociale. Ricordo che il tirocinio è anticamera di un percorso non dovuto e non a fondo perduto”. Saranno quasi 30 milioni di euro i soldi investiti in questo percorso e 530 le borse d’inclusione sociale che saranno destinate. Un impegno economico importante per il Comune di Messina.

Articoli correlati