Redazione

Anche a Messina il presidio per Gaza

venerdì 05 Settembre 2025 - 16:00

Il 6 settembre la manifestazione pro Globl Sumud Flotilla promossa dalla Cgil

La Cgil invita forze politiche, sociali e cittadine ad unirsi alla manifestazione pro Gaza che il 6 settembre si svolgerà anche a Messina in favore della Global Sumud Flottilla.

Appuntamento alla passeggiata a mare

La Cgil Messina si è unita all’iniziativa nazionale a cui hanno aderito associazioni e il Coordinamento Messina per la Palestina, per essere vicini alla Global Sumud Flotilla impegnata nella missione umanitaria, per rendere visibile lo sdegno di fronte a quanto sta accadendo.

Appello alle forze cittadine

“Davanti a un genocidio che si sta consumando giorno dopo giorno, alla strage di un intero popolo, è dovere di tutti mobilitarsi e chiedere di mettere in campo tutti gli strumenti perché questo orrore cessi. Saremo ancora in piazza a manifestare, con quella società civile che non vuole stare in silenzio ed essere indifferente”, dice il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti.

All’iniziativa promossa nel territorio sarà presente il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino.

