“L’Europa fermi il progetto del ponte sullo Stretto”

Il comitato No ponte Capo Peloro auspica che la Commissione "faccia rispettare le normative ambientali, senza ascoltare le richieste del governo"

MESSINA – Tiene banco ancora il tema del ponte sullo Stretto. E interviene il comitato No ponte Capo Peloro: “Ci appelliamo all’Europa. Aiutateci a impedire la costruzione del ponte”.

Ecco la nota: “Il governo italiano, con il cappello in mano, sta andando in questi giorni a Bruxelles per chiedere alla Commissione europea di chiudere un occhio sulla normativa ambientale e l’altro occhio sulla concorrenza e consentire così la costruzione del ponte sullo Stretto. Noi popolo dello Stretto chiediamo invece all’Europa di tenere gli occhi ben aperti perché il progetto del ponte è in violazione non solo delle direttive Habitat e sulla Concorrenza ma anche della Nature Restoration Law. Una misura che dal 2024 obbliga tutti i Paesi europei a non continuare a distruggere ecosistemi ma anzi a ripristinare gli habitat terrestri e marini degradati”.

Continua il comitato: “Ci aspettiamo pertanto che l’Unione europea legga in maniera approfondita la documentazione relativa al progetto del ponte sullo Stretto e le assurde compensazioni ambientali individuate (tra cui la sterilizzazione dei gatti delle isole minori siciliane) senza affidarsi né fidarsi dei venditori di fumo che Roma invierà a Bruxelles. Lo Stretto di Messina è uno scrigno di biodiversità, un patrimonio ambientale e paesaggistico unico che va preservato nell’interesse dell’Italia, dell’Europa, del mondo”.



