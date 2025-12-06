 "L'Europa fermi il progetto del ponte sullo Stretto"

“L’Europa fermi il progetto del ponte sullo Stretto”

Redazione

“L’Europa fermi il progetto del ponte sullo Stretto”

Tag:

sabato 06 Dicembre 2025 - 19:22

Il comitato No ponte Capo Peloro auspica che la Commissione "faccia rispettare le normative ambientali, senza ascoltare le richieste del governo"

MESSINA – Tiene banco ancora il tema del ponte sullo Stretto. E interviene il comitato No ponte Capo Peloro: “Ci appelliamo all’Europa. Aiutateci a impedire la costruzione del ponte”.

Ecco la nota: “Il governo italiano, con il cappello in mano, sta andando in questi giorni a Bruxelles per chiedere alla Commissione europea di chiudere un occhio sulla normativa ambientale e l’altro occhio sulla concorrenza e consentire così la costruzione del ponte sullo Stretto. Noi popolo dello Stretto chiediamo invece all’Europa di tenere gli occhi ben aperti perché il progetto del ponte è in violazione non solo delle direttive Habitat e sulla Concorrenza ma anche della Nature Restoration Law. Una misura che dal 2024 obbliga tutti i Paesi europei a non continuare a distruggere ecosistemi ma anzi a ripristinare gli habitat terrestri e marini degradati”.
Continua il comitato: “Ci aspettiamo pertanto che l’Unione europea legga in maniera approfondita la documentazione relativa al progetto del ponte sullo Stretto e le assurde compensazioni ambientali individuate (tra cui la sterilizzazione dei gatti delle isole minori siciliane) senza affidarsi né fidarsi dei venditori di fumo che Roma invierà a Bruxelles. Lo Stretto di Messina è uno scrigno di biodiversità, un patrimonio ambientale e paesaggistico unico che va preservato nell’interesse dell’Italia, dell’Europa, del mondo”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

“Casa delle emozioni”, il nuovo servizio integrativo all’infanzia di Messina Social City VIDEO
La sanità in Sicilia e la politica come l’orchestrina del Titanic
Fondo Saccà, lavori di bonifica al 90 %. Da gennaio la costruzione di 44 case popolari
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED