Anche da Messina l’appello: “No alla violenza sulle donne”

Una tavola rotonda e un flashmob a Piazza Cairoli in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

MESSINA – In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Uil Messina, insieme al suo coordinamento Pari opportunità, ha organizzato un flashmob. L’appuntamento è per domani, venerdì 22 novembre alle ore 16.00 a Piazza Cairoli. “Si tratta di un evento che intende evidenziare la gravità del tema del femminicidio che ormai rappresenta una vera e propria piaga sociale nei confronti della quale sono indispensabili azioni concrete e una presa di coscienza collettiva che passa, in primo luogo, anche attraverso l’abbattimento del muro dell’indifferenza riguardo anche situazioni, seppur non dirette, nelle quali vi sono semplici avvisaglie, sentori o segnali”, dichiara il segretario generale della Uil Messina Ivan Tripodi.

Alla manifestazione interverranno Maria Andaloro, Posto Occupato, Liana Cannata, assessora alle Pari opportunità del comune di Messina, frate Giuseppe Maggiore, cappellano presso la stazione centrale messinese, Cettina Restuccia, presidente dell’associazione Evaluna e Ivan Tripodi. Il tutto sarà coordinato da Alda Iudicelli, responsabile del coord.to Pari opportunità Uil Messina.

“L’evento rappresenterà un momento di riflessione ma anche di fiducia”

“La manifestazione, organizzata dalla Uil Messina e dal suo coordinamento Pari opportunità, intende rilanciare i temi delle tante disparità che investono le donne e i loro diritti, purtroppo spesso negati. O, ancora, la cronica difficoltà ad accedere al mondo del lavoro nonché il gender gap o disparità salariale, il mancato accesso ai ruoli apicali e le difficoltà coniugate ai carichi familiari gestiti esclusivamente dalle donne come i genitori anziani, le persone non autosufficienti o i minori. L’evento rappresenterà un momento di profonda riflessione, ma anche di fiducia e speranza grazie alle presenza delle ragazze e dei ragazzi del Caio Duilio e del Verona Trento. Ringraziamo le dirigenti scolastiche che sono, come sempre, fortemente attente ed estremamente disponibili”, sottolinea il segretario della Uil Messina.

Presente domani anche una delegazione di studentesse e studenti dell’Istituto nautico “Caio Duilio” e dell’Istituto “Verona Trento”, insieme alle loro dirigenti scolastiche prof.ssa Daniela Pistorino e prof.ssa Simonetta Di Prima. Ad animare l’incontro il gruppo di ballo A.R. Cubanstreet di Antonio Roccamo.

Uomini in prima linea contro la violenza di genere

Il Cirs Casa Famiglia, per l’occasione, organizza una tavola rotonda dal titolo Appello agli uomini per combattere la violenza di genere. Domani alle ore 10:00, nella Sala Palumbo del Palacultura, dopo i saluti della presidente del Cirs Maria Celeste Celi, interverranno la vicepresidente del Cirs Cinzia Fresina e Alessandro Cardente, autore di “Oltre il Maskio” e presidente di “Italia Forum”.

Presenti alla tavola rotonda anche Antonello Arculeo, psicologo e psicoterapeuta e responsabile Cuav (Centri per uomini autori di violenza) di Catania e Siracusa e Giovanna Signorino, psicologa, psicoterapeuta e componente del Cuav. Importante il confronto con la nuova generazione attraverso gli interventi degli studenti Alessia Calabrò e Paolo Donato del Liceo Bisazza e di Andrea Boemi e Samuele Coletta dell’IIS Antonello.

L’evento sarà moderato dalla giornalista Rai Antonella Gurrieri.