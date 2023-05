Ancora scivoli per disabili ostruiti dalle auto - Tempostretto

Un nuovo accorato appello da via S. Agostino a Messina

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In Via S. Agostino incrocio con Piazza Crisafulli (lato supermercato) sono all’ordine del giorno parcheggi come quello in foto, ad angolo e in precisa corrispondenza dello scivolo per disabili di recente realizzazione (che puntualmente diventa una pozzanghera dopo la pioggia)”.

Continua il lettore: “Oltre a dare una manifestazione di ineducazione e totale assenza di rispetto civico ai turisti che quotidianamente salgono da questa strada per dirigersi verso Cristo Re o Montalto, viene impedito totalmente il passaggio ai disabili e ai passeggini dei bambini. Pertanto, si richiede l’installazione di archetti parapedonali da porre ai lati dello scivolo, per impedire che possano verificarsi nuovamente episodi di questo tipo”.