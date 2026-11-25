L'atleta “orange” si è assicurato la borsa di studio "Studenti Sportivi Studenti Vincenti", promossa dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport. La cerimonia di premiazione nel Salone d'Onore del Coni a Roma

Nuovo importante riconoscimento per Andrea Busà, protagonista di un percorso che continua a distinguersi per i risultati ottenuti sia sui banchi di scuola che nelle competizioni sportive. L’atleta messinese si è assicurato, per il secondo anno consecutivo, la borsa di studio “Studenti Sportivi Studenti Vincenti”, promossa dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport (UNVS). La cerimonia di premiazione si è svolta nel Salone d’Onore del CONI a Roma. Il premio mette in risalto la capacità dei giovani di portare avanti contemporaneamente gli studi e la pratica agonistica, valorizzando impegno, sacrificio e continuità. Per Busà la conferma assume un significato particolare, perché arriva in una fase importante della sua crescita, caratterizzata dal passaggio dalla scuola media al liceo. Un cambiamento che non ha compromesso il rendimento scolastico, mantenutosi su livelli di eccellenza, a conferma della determinazione con cui affronta i diversi impegni quotidiani.

A rendere ancora più prestigioso il suo curriculum sono, soprattutto, i risultati nell’atletica leggera paralimpica. Con la maglia dell’Atletica Savoca della presidente Manuela Trimarchi, il talento “orange” ha conquistato diversi titoli italiani, affermandosi tra i giovani atleti più interessanti del panorama nazionale. Un cammino arricchito anche dalla recente partecipazione ai Giochi Nazionali Special Olympics di Lignano Sabbiadoro, dove ha preso parte alla manifestazione con la delegazione di Special Olympics Sicilia. La sua esperienza testimonia concretamente il valore dello sport come strumento di crescita, inclusione e superamento delle barriere, dimostrando come le difficoltà possano trasformarsi in occasioni per raggiungere nuovi traguardi. L’iniziativa “Studenti Sportivi Studenti Vincenti” sostiene proprio la cosiddetta “dual career”, incentivando la conciliazione tra formazione e attività in pista. In questo contesto, il bis di Busà assume un valore che va oltre le medaglie e i titoli conquistati: è la storia di un giovane che continua a regalare emozioni, dimostrando che determinazione e impegno possono fare la differenza, dentro e fuori dal campo di gara.