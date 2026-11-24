Caminiti ha spiegato la questione e lo "scontro" con il direttore dei lavori: "Il progetto era un altro".

MESSINA – Il caso dell’attraversamento rosso e obliquo in via Cesare Battisti è stato affrontato in quarta commissione consiliare. Si tratta della polemica della scorsa settimana, quando sui social è sbarcata la foto della pista ciclabile in questione e del collegamento con via Geraci. Un collegamento, quest’ultimo, ritenuto non conforme anche dall’amministrazione, come ribadito dall’assessore Francesco Caminiti e dall’ingegnere Pietro Certo, ospiti del presidente Giuseppe Chiarella e dei consiglieri.

Caminiti: “Ecco com’è andata”

L’assessore ha spiegato che “durante l’esecuzione dei lavori, venerdì notte, la ditta che sta realizzando la pista ciclabile ha realizzato la segnaletica. Tutti noi abbiamo visto il sabato mattina le immagini. La pista non era conforme al progetto approvato. Abbiamo convocato il direttore dei lavori il lunedì mattina e l’ingegnere Certo ha mandato una nota con una richiesta di chiarimenti su quanto realizzato. Il direttore dei lavori ha risposto spiegando che nelle competenze della sua direzione questa variazione di tracciato potesse rientrare tra le sue prerogative senza configurarsi in una variante, perché non ha un aumento di costo né accorcia o aumenta il tracciato. Secondo loro, quindi, è conforme. L’amministrazione non è d’accordo su questa procedura e ha chiesto che venga realizzato il progetto senza alcuna variazione. Si tratta soltanto di pitturare l’asfalto, quindi verrà ripristinato il tracciato così come previsto. Questi sono i fatti”.

Perché l’attraversamento è rosso

E ancora: “Per quanto riguarda la colorazione in rosso, che sembra fosse il problema principale secondo alcuni, vorrei dire che la normativa prevede che gli attraversamenti abbiano questa forma. I quadrati bianchi e, per facilitare la visibilità, una pigmentazione in grado di far vedere l’attraversamento. In tutti gli attraversamenti di Messina, in Italia e nel mondo, abbiamo usato il rosso. In ultimo, anche se non appartiene a questo progetto, aggiungo che nelle altre piste ciclabili ci sono gli impianti semaforici a chiamata. La stessa cosa è in previsione qui in via Cesare Battisti, con 4 impianti che saranno realizzati con altro appalto separato.