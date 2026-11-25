Ritrova il sorriso la formazione di coach Piscardi che in casa passa in rimonta con le reti di Primavera e Kobal autrice di una doppietta

Il Team Scaletta ritrova il sorriso e lo fa nel modo più bello, superando in rimonta l’Agira nel match valido per la settima giornata del campionato nazionale di Serie B femminile di futsal. Una vittoria pesante, non soltanto per la classifica, ma soprattutto per il modo in cui è maturata. Le ragazze di coach Gianluca Piscardi, costrette a inseguire dopo la rete dello svantaggio, hanno saputo reagire con carattere e, contrariamente a quanto accaduto in altre occasioni in questo avvio di stagione, senza perdere lucidità, serenità e concentrazione. Nessuna frenesia, nessun calo mentale, ma la consapevolezza di poter ribaltare il risultato continuando a giocare il proprio futsal. A firmare la rimonta ci hanno pensato Primavera, al primo centro stagionale, e una scatenata Debora Kobal, autrice della doppietta decisiva. Una vittoria che porta ossigeno, restituisce fiducia e può rappresentare una svolta nella stagione delle messinesi. Compattezza, armonia e serenità all’interno del gruppo. Consapevolezze da cui il Team Scaletta è ripartito.

Team Scaletta – Agira 3-1

L’avvio di gara è subito di marca biancoblù. Nemmeno il tempo di mettere il pallone al centro e Firrincieli prova a sorprendere tutti con una conclusione da lontanissimo che si stampa in pieno sul palo. Dall’altra parte l’Agira risponde con una doppia occasione, ma prima Martino e poi la stessa Firrincieli si immolano sulle conclusioni avversarie, evitando il peggio. È soltanto l’inizio di un autentico festival dei legni per le joniche. Primavera ci prova due volte nella stessa azione, trovando prima la risposta del portiere e poi il palo a negarle la gioia del gol. Poco dopo è ancora Firrincieli a sfiorare il vantaggio con un pallonetto da centrocampo che supera l’estrema difendente ma si spegne sulla traversa.

L’Agira, però, non resta a guardare e costruisce una ghiottissima occasione con Dolica che, pescata tutta sola, non riesce a trovare la deviazione vincente. Passa appena un giro di lancette e arriva l’episodio che cambia momentaneamente il volto della gara: Imbrosiano intercetta una rimessa battuta dal Team Scaletta, si invola in contropiede e trova la rete dello 0-1. Un gol che avrebbe potuto tagliare le gambe alle messinesi, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate nelle precedenti uscite stagionali. Questa volta, però, la risposta delle biancoblù è diversa. La squadra resta dentro la partita, non si disunisce e continua a credere nelle proprie possibilità.

La ripresa si apre con il Team Scaletta deciso a cambiare il risultato. Le ragazze di Piscardi spingono sull’acceleratore e costruiscono subito diverse occasioni con Primavera, De Gaetano e Kobal, senza però riuscire a trovare la via della rete. A spezzare l’incantesimo ci pensa proprio Primavera, che raccoglie la respinta di Fazio sulla conclusione di Kobal e, da fuori, trova finalmente il gol dell’1-1. Una rete dal significato particolare per la laterale biancoblù, al primo centro con la nuova maglia e protagonista di una prestazione da MVP. Un premio al lavoro e alla crescita delle ultime settimane. Il pareggio non accontenta lo Scaletta, che continua a macinare gioco e occasioni. De Gaetano ha due opportunità per completare la rimonta: nella prima trova la risposta di Fazio, nella seconda manca di pochissimo l’appuntamento con il gol. A iscriversi al festival dei legni è anche Macrì, che lascia partire una conclusione dalla distanza che scheggia la traversa. Con il trascorrere dei minuti l’Agira arretra sempre di più il proprio baricentro, accusando anche un evidente calo fisico, testimoniato dall’uscita per crampi di Scivoletto, una delle giocatrici di riferimento della formazione ospite.

Dopo un’altra doppia occasione costruita da De Gaetano, arriva finalmente il gol che il Team Scaletta aveva cercato con insistenza. Firrincieli disegna un pallone perfetto per il taglio di Debora Kobal, bravissima ad attaccare lo spazio con i tempi giusti e a chiudere in spaccata l’assist della compagna, firmando il meritato 2-1. È il gol che libera la gioia delle biancoblù. Sorrisi, abbracci ed esultanza collettiva raccontano di un gruppo che vuole ritrovare quella leggerezza e quella sintonia fondamentali per esprimersi al meglio. Figlio di un ambiente che in cui fiducia reciproca e libertà di espressione sono da sempre protagonisti. La festa biancoblù, però, non è ancora finita. Poco dopo è ancora Debora Kobal a prendersi la scena. Questa volta è Calabrese a servirle il pallone, la brasiliana chiude perfettamente l’uno-due, supera Fazio e deposita in rete il gol del definitivo 3-1, facendo esplodere nuovamente la gioia delle compagne. Il triplice fischio consegna alle ragazze di coach Piscardi la consapevolezza di aver dimostrato di saper soffrire, di saper aspettare il momento giusto e, soprattutto, di poter reagire alle difficoltà senza smarrire la propria identità.