Annalisa al PalaRescifina di Messina il 12 e 13 maggio

Tutto esaurito per la prima data, biglietti disponibili per la seconda

MESSINA – Annalisa con il tour “Ma noi siamo fuoco Capitolo II – Palasport 2026” si prepara ad arrivare per la prima volta sul palco del PalaRescifina di Messina con la prima data esaurita del 12 maggio, a cui seguirà la seconda data messinese prevista per il 13 maggio.

Si tratta della seconda parte del tour iniziato a novembre e che ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando il tutto esaurito in quasi tutte le 13 date e portando in scena uno spettacolo dall’altissima produzione.

I biglietti per il 13 maggio a Messina sono ancora disponibili su Ticketone e sui circuiti tradizionali.

Le due date sono organizzate da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina e con Friends & Partners.

Sul palco con Annalisa i musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (tastiere e sintetizzatori) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino (tastiere e sintetizzatori) e Dario Panza (batteria e percussori elettronici), oltre a 14 ballerini diretti da Simone Baroni.

Lo spettacolo fonde musica, scenografia e arti visive in una narrazione che si sviluppa in tre sogni e racconta la trasformazione che l’artista stessa vive in prima persona.

Oltre ai successi di questo ultimo lavoro si aggiungono quelle precedenti e il nuovo singolo “Canzone estiva” che ha raggiunto la vetta dell’airplay radiofonico segnando un ulteriore traguardo in una carriera costellata di successi dove tutti i suoi singoli hanno raggiunto la vetta radio.

Gli elementi chiave che si alternano per dar vita alla storia sono infatti tre: il fuoco, il fiume e la tigre, e sono questi stessi elementi a dare nome e vita ai sogni.

Una scenografia imponente e dinamica che pone al centro della scena un vulcano monumentale a simboleggiare il cuore pulsante dello spettacolo.

Il suo nucleo circolare, fatto di fuoco e luce – un voluto rimando al vortice, eco e metamorfosi del tour precedente, che funge da ponte tra passato e futuro – raffigura la materia viva che unisce ogni elemento del racconto e rappresenta molto più di una scenografia: il vulcano è, infatti, un organismo che respira e diventa simbolo di un’energia primordiale, di distruzione e rinascita. Tecnologie visive di ultima generazione, effetti speciali, proiezioni e architetture di luce e laser fondono il linguaggio musicale con quello visivo e guidano la narrazione dando vita a una poetica potente e introspettiva.

Ideato e realizzato da Denso Studio, tutto il tour di “Ma noi siamo fuoco” segna un nuovo livello di sperimentazione nella dimensione live di Annalisa: una visione collettiva in cui design e tecnica, simbolo e corpo si legano in un’unica e intensa dichiarazione di identità, per offrire al pubblico un’esperienza immersiva a 360 gradi.

Le coreografie a cura di Simone Baroni, raccontano la trasformazione. Il movimento diventa fuoco: materico, deciso, capace di accendere e consumare. Le coreografie alternano geometrie incisive e slanci istintivi, creando un linguaggio che esprime identità, rinascita e potere.