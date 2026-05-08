Policlinico di Messina. Attivo ambulatorio per la riabilitazione del pavimento pelvico femminile

Disturbi come l’incontinenza o il dolore pelvico dopo un parto o con l’avanzare dell’età possono essere curati

Un dono speciale per la festa della mamma. È la data simbolica scelta dall’Unità di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico di Messina per richiamare l’attenzione sull’apertura del nuovo Ambulatorio di Riabilitazione del Pavimento Pelvico. Un servizio, tra quelli implementati di recente, che punta a conciliare non solo gli aspetti clinici e di cura, ma anche quelli più relazionali, confermando la volontà di curare la patologia e puntare al pieno recupero della dignità di ogni donna.

Il pavimento pelvico, infatti, è un complesso sistema muscolare che svolge un ruolo cruciale durante la gravidanza, il parto e in tutte le fasi della vita della vita della donna. Eppure, le problematiche legate a quest’area sono spesso vissute con imbarazzo o rassegnazione. Le pazienti potranno accedere alle visite munite di impegnativa apposita (93.11.9 rieducazione del pavimento pelvico) contattando direttamente la segreteria del reparto di Ginecologia chiamando dal lunedì al venerdì, dopo le 11, allo 0902213508 o via mail all’indirizzo pavimentopelvico@libero.it

“Abbiamo scelto questa data – sottolinea il direttore della Ginecologia, Stefano Cianci – perché crediamo che il miglior modo di onorare e omaggiare le madri sia prendersi cura della loro qualità di vita. Troppo spesso i piccoli disagi del post parto o del tempo che passa vengono vissuti in silenzio. Vogliamo infrangere un tabù e affermare chiaramente che disturbi come l’incontinenza o il dolore pelvico non devono essere accettati come normalità dopo un parto o con l’avanzare dell’età. La riabilitazione è una vera soluzione efficace e non invasiva per affermare il diritto di riprendere a pieno il proprio benessere”.

“Riteniamo essenziale creare le condizioni – afferma la direttrice amministrativa Elvira Amata – affinché le donne possano contare su un percorso di cura in grado di offrire un’assistenza adeguata. Ci sono patologie che impattano fortemente sulla qualità di vita e sul benessere, oltre che fisico, anche psicologico. L’auspicio è che tante donne e mamme possano trovare la risposta che cercano”.

Un’attenzione particolare verrà posta anche ad un altro tema con la promozione di incontri trimestrali dedicati alle donne che hanno partorito con taglio cesareo, ma desiderano acquisire più informazioni sulla possibilità di partorire in modo spontaneo. Primo appuntamento il 29 giugno alle 12 nell’unità di Ginecologia e Ostetricia. Per informazioni telefonare allo 0902213579 o scrivere via mail a pavimentopelvico@libero.it.

I professionisti coinvolti nel percorso sono il prof. Stefano Cianci e le dottoresse Beatrice Accaputo, Annalisa Amato, Marzia Costanzo, Ilaria Donadio, Grazia Foti, Gaia Fugazzotto, Francesca Galluppo, Giulia Gangemi, Giovanna Giannone, Alessia Moschella, Serafina Villari.