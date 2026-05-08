Meteo: weekend con scirocco e nubi africane, massime fino a +25°C

Che tempo farà nel Messinese fino a domenica

METEO MESSINA – Da settimane stiamo assistendo ad una circolazione atmosferica parecchio meridionalizzata, con la corrente a getto polare molto ondulata, e il getto subtropicale che inizia a raggiungere il Mediterraneo, a seguito del sollevamento di latitudine dell’opprimente anticiclone africano, in grandissima forma sul deserto libico. Quando la corrente a getto si presenta molto ondulata significa che da una parte abbiamo una risalita dell’aria calda subtropicale verso le medie latitudine, mentre dall’altra le correnti fredde polari scivolano verso sud, raggiungendo diversi angoli d’Europa.

Purtroppo noi, anche nei prossimi giorni, ci troveremo sul ramo ascendente di una saccatura atlantica, che si prolunga verso la Spagna e la Francia, interessando marginalmente pure il Nord Italia, dove sono attesi nuovi temporali. Alla nostra latitudine, invece, rimarrà attivo un flusso meridionale, ai margini di un promontorio anticiclonico sulla Grecia, che continuerà a rendere l’atmosfera opaca, con il passaggio di nubi alte e sottili, e qualche altostrato che, soprattutto sabato, potrebbe produrre qualche goccia sporca. Fino a domenica avremo un tempo sciroccale, piuttosto caldo, con le massime che potrebbero raggiungere anche i +24°C +25°C.

Sabato 9 maggio 2026

Giornata caratterizzata da velature e passaggi di nubi alte e stratificate, alternate a schiarite e spazi di sole. Durante la giornata non è escluso il passaggio di qualche altostrato, capace di dare origine a qualche episodica goccia di polvere desertica. Temperature massime sui +24°C, minime sui +17°C. Venti al mattino ancora deboli da Nord, in rotazione da Sud, soffierà fino a moderato nella parte Nord dello Stretto. Mari poco mossi.

Domenica 10 maggio 2026

Anche quella di domenica sarà una giornata all’insegna del cielo poco nuvoloso, o parzialmente nuvoloso, con schiarite alternate al passaggio di nubi alte e velature. Temperature massime sui +24°C, minime sui +17°C. Venti da Sud, moderati, tesi nella parte nord dello Stretto. Mari poco mossi, increspato lo Stretto.