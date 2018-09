Aliscafi Messina-Reggio. D'Uva:"Il servizio non sarà sospeso, ci sarà proroga"

“La soluzione trovata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per garantire la continuazione del servizio di collegamenti rapidi tra Messina e Reggio Calabria permetterà ai cittadini di non subire alcun disagio e, al contempo, di superare senza difficoltà la questione normativa che non permetteva l’emanazione immediata di un nuovo bando”. Parole del PortaVoce alla Camera del MoVimento 5 Stelle, Francesco D’Uva, che spiega nel dettaglio cosa è accaduto e cosa accadrà nei prossimi mesi tra le sponde messinese e calabra.

“Il ministro Toninelli è intervenuto per chiedere a Rfi di garantire che, anche dopo il 30 settembre, il servizio dei collegamenti veloci continui senza alcuna modifica, né di mezzi né di orari. E così è stato. Ovviamente si tratta di una soluzione temporanea in attesa dello stanziamento delle risorse necessarie alla soluzione definitiva, indispensabili per evitare all'utenza qualsiasi disagio”.

Ma con quali mezzi e quale personale Rfi dovrebbe garantire il servizio, visto che i suoi sono impegnati sulla tratta Messina - Villa? Probabile che, materialmente, il servizio sarà svolto ancora da Liberty Lines, in conto spese a Rfi.