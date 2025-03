Annunziata. “Il gazebo Atm chiude e niente ticket parcheggio”

Un lettore segnala un momentaneo disservizio alla biglietteria Atm dell'Annunziata

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, segnalo questo disservizio per l’utenza. Giovedì scorso, 27 Febbraio 2025, ore 8:54, capolinea Museo, l’addetta alla biglietteria chiude e se ne va, dicendo che arriverà il sostituto. Gli utenti sono così rimasti senza la possibilità di acquistare i biglietti per il parcheggio di interscambio. Per i biglietti dei mezzi esistono le casse automatiche o è possibile pagare a bordo, per il parcheggio di interscambio al Museo no. Non potendo acquistare il biglietto parcheggio, diversi utenti, tra cui io, sono stati costretti ad usare l’auto”.

Segnaliamo ad Atm.