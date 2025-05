Annunziato “Tito” Nastasi è il nuovo sindaco di Melito Porto Salvo

L’assenza di una competizione vera e propria è dovuta all’esclusione della lista avversaria, “L’Onda del Riscatto”, guidata da Patrizia Crea

MELITO PORTO SALVO – Nonostante le operazioni di scrutinio inizieranno oggi pomeriggio dopo la chiusura dei seggi, Melito Porto Salvo ha un nuovo primo cittadino: si tratta di Annunziato “Tito” Nastasi, in quanto la sua era stata l’unica candidatura, sostenuto dalla lista civica “Melito Bene Comune”. Nastasi avendo superato la soglia minima di partecipazione del 40%, come previsto dalla normativa per i casi in cui vi sia un solo candidato, quorum raggiunto già ieri sera, con un’affluenza al 43,02%, è per l’appunto il nuovo sindaco di Melito Porto Salvo che segna anche la fine del periodo di commissariamento che ha interessato il Comune a partire dal 2024.

L’assenza di una competizione vera e propria è dovuta all’esclusione della lista avversaria, “L’Onda del Riscatto”, guidata da Patrizia Crea. I ricorsi presentati dal gruppo escluso sono stati rigettati sia dal Tribunale Amministrativo Regionale che dal Consiglio di Stato, lasciando campo libero a Nastasi.

Già vicesindaco nell’amministrazione Costantino, Nastasi si è presentato ora con una squadra formata da sedici candidati consiglieri.